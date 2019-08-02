Сексолог рассказал, что мужчины больше всего любят в женщинах и почему

Сексолог и профессор Московского института психоанализа Александр Полеев в интервью 5-tv.ru рассказал, на какие части тела женщин мужчины, как правило, обращают больше всего внимания. Некоторые склонны считать, что представители противоположного пола ценят пышный бюст и большие ягодицы. Однако, по словам эксперта, самая привлекательная часть женского тела для мужской половины человечества — это ноги.

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«Большинство любят ноги, ягодицы. Но некоторые помешаны на груди. Это во многом зависит от детских впечатлений. Конечно, есть такие исследования, но это процентов 30 отдают предпочтение груди. Большинство фиксируются на ногах. Они должны быть блинные, стройные», — отметил специалист.

Полеев добавил, что предпочтения мужчин во многом объясняются их детскими впечатлениями, поэтому выбор представителей противоположного пола в каждом случае индивидуален. То же касается и женщин. Некоторые из них, например, обращают внимание на руки, а другие на глаза.

«Это, безусловно, детские какие-то впечатления ранние. Мы не можем выбирать. У женщин это еще сложнее. Есть женщины, которые вообще любят только руки, и не важно, какой ты внешности, или глаза», — подчеркнул сексолог.

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