Умер известный сексолог, автор бестселлеров о сексе Александр Полеев

Врач-сексолог Александр Полеев умер 1 ноября на 73-м году жизни. Трагическую новость сообщила Европейская ассоциация психологов-сексологов (ЕАПС).

«Сегодня из жизни ушел легендарный Александр Моисеевич Полеев — врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор, автор книг. Несколько лет он являлся приглашенным спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем. Огромная благодарность и светлая память», — говорится на странице организации в Facebook.

Александр Полеев родился в 1948 году в Горловке Донецкой области Украинской ССР, в 1973 году окончил Ленинградский мединститут, с 1978 года работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве. Кандидат медицинских наук с 1989 года.

В середине 1990-х прошел стажировку в Институте сексологии имени Кинзи в США, после начал выпускать книги о сексе. В числе наиболее известных «„Грязные“ слова — в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры — твой путь к вершинам наслаждения», «Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки», «Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей». Всего Полеев написал две научные и десять научно-популярных книг, и около 200 научных статей.

Широкую известность сексолог приобрел, выступая экспертом в радиоэфирах, телевизионных программах и ток-шоу на многих российских каналах.

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