Умер известный сексолог, автор бестселлеров о сексе Александр Полеев

|
Алексей Хитров
1 088

Эксперта многочисленных телепрограмм и ток-шоу не стало в возрасте 72 лет.

Умер известный сексолог, автор бестселлеров о сексе Александр Полеев

Фото: Instagram @doctorsexolog_poleev

Врач-сексолог Александр Полеев умер 1 ноября на 73-м году жизни. Трагическую новость сообщила Европейская ассоциация психологов-сексологов (ЕАПС).

«Сегодня из жизни ушел легендарный Александр Моисеевич Полеев — врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор, автор книг. Несколько лет он являлся приглашенным спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем. Огромная благодарность и светлая память», — говорится на странице организации в Facebook.

Александр Полеев родился в 1948 году в Горловке Донецкой области Украинской ССР, в 1973 году окончил Ленинградский мединститут, с 1978 года работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве. Кандидат медицинских наук с 1989 года.

В середине 1990-х прошел стажировку в Институте сексологии имени Кинзи в США, после начал выпускать книги о сексе. В числе наиболее известных «„Грязные“ слова — в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры — твой путь к вершинам наслаждения», «Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки», «Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей». Всего Полеев написал две научные и десять научно-популярных книг, и около 200 научных статей.

Широкую известность сексолог приобрел, выступая экспертом в радиоэфирах, телевизионных программах и ток-шоу на многих российских каналах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезды «Бригады» Дмитрия Гуменецкого, недавно освободившегося из колонии строгого режима.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.48
0.39 82.96
0.79
Ленивый-преленивый день: Китайский совет дня на среду, 3 ноября

Последние новости

9:18
Ленивый-преленивый день: Китайский совет дня на среду, 3 ноября
9:09
ТОП-5 женских имен с большой удачей
9:00
Не менее десяти человек погибли при сходе оползня в Колумбии
8:51
Ксения Собчак после побега из России: «Счастлива в Риме»
8:42
Facebook раскритиковали за отказ от функции автоматического распознавания лиц
8:33
Гинцбург объяснил, как работает тест на поддельную прививку от COVID-19

Сейчас читают

Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Снова все забыл: Найдено объяснение глупости Байдена о «горящей тундре» в России
Военное прошлое, срок за наркотики: чем известен умерший актер Гуменецкий
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака