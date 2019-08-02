«Коварный план»: Миро уверена, что Собчак свадьбой хочет утереть нос Виторгану

, 20:39 Видео 267

Блогер прокомментировала информацию о бракосочетании ведущей с Константином Богомоловым, распространившуюся в СМИ.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

В сети распространились слухи о скорой свадьбе ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По неподтвержденным данным, звездная пара планирует узаконить отношения 13 сентября.

Информация о бракосочетании знаменитостей вызвала ряд вопросов у поклонников звезд. В числе тех, кто не поверил сплетням, оказалась и популярный блогер Лена Миро. Свой новый пост для аккаунта LiveJournal она посвятила отношениям прославленной пары.

По мнению журналистки, теледива сама распространила слухи о скорой свадьбе, чтобы ее избранник не смог избежать похода в ЗАГС. Только вот узаконить отношения с режиссером Собчак хочет не от большой любви, а чтобы утереть нос бывшему супругу Максиму Виторгану, считает Миро.

«Ксении, словно боевому коню, попала шлея под хвост и ей стало просто необходимо доказать всем, что она более счастлива и удачлива, чем неудачник-муж! Сначала Собчак вбросила по каналам, что Нино — чуть ли не эскортница и молодая бездарность. Когда никто в это не поверил, Ксюша решила пойти замуж <.> Коварный план, да. И тупой», — поделилась мыслями блогер.

Журналистка надеется, что Богомолов не поддастся на провокации Собчак и не пойдет на поводу у своей возлюбленной. К тому же, по мнению Миро, он не испытывает к телеведущей больших чувств и охотно бы для себя нашел другую партию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 августа Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал видео с Ксенией Собчак, а в подписи к посту признался телеведущей в любви.

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