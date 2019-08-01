Видео: Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

После развода Ксении Собчак и Максима Виторгана общественность тут же начала обсуждать слухи о новом романе телеведущей. Избранником звезды «Дома-2» стал театральный режиссер — Константин Богомолов. Однако парочка все это время скрывала свои отношения. Несмотря на то, что Виторган однажды даже избил возлюбленного Собчак. Теперь все встало на свои места — Богомолов публично признался в романтических чувствах к светской львице.

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«Я люблю тебя!» — кратко и лаконично написал режиссер.

Константин Богомолов опубликовал в Instagram эстетичное видео, на котором ему позирует сама Ксения Собчак. На телеведущей надеты длинное платье в белую и розовую клетку, очки и соломенная шляпка, прекрасно дополняющая романтичный образ.

К сожалению, все, что связано с Ксенией Собчак тут же обрастает интригами и скандалами. Вот и на этот раз подписчики Богомолова не поверили в его искренность.

«Эти слова ничего не значат! Это сиюминутное состояние! Сегодня любит одну, завтра другую!»

«Лицемерие! А актеры, которые ставят лайки — как-то не очень!»

«Вслед за Виторганом отправится. Ксюша любит лишь себя!»

«Показуха!» — утверждают хейтеры.

Однако в комментариях были и те, кто порадовался созданию нового звездного союза. Поклонники пожелали влюбленным удачи, любви и терпения. Многие фанаты отметили — Богомолов поступил по-мужски, публично рассказав о чувствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Собчак и Богомолов «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги.