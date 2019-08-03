Глубоководные исследователи из команды OceanX опубликовали на видеохостинге YouTube захватывающее видео со встречи с гигантской шестижаберной акулой. Самый крупный вид этого семейства в длину может достигать до пяти с половиной метров.

По словам ученых, они давно искали именно эту акулу. В этот раз им посчастливилось, и шестижаберная хищница нашла их сама. Акулу заинтересовала подлодка ученых, и она подплыла поближе. В этот момент исследователям удалось не только снять огромную хищницу на видео, но и поставить ей маячок прямо под водой.

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Для специалистов это большая удача, так как для таких манипуляций животное нужно выловить и поднять на поверхность. Команда OceanX отметила, что была очень взволнована этой встречей, так как хищница по размеру превосходила их подлодку.

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