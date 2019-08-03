Ученые встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу — видео

, 7:10 Видео 2 589

Хищник может вырастать в длину до пяти с половиной метров.

Фото, видео : YouTube / OceanX

Глубоководные исследователи из команды OceanX опубликовали на видеохостинге YouTube захватывающее видео со встречи с гигантской шестижаберной акулой. Самый крупный вид этого семейства в длину может достигать до пяти с половиной метров.

По словам ученых, они давно искали именно эту акулу. В этот раз им посчастливилось, и шестижаберная хищница нашла их сама. Акулу заинтересовала подлодка ученых, и она подплыла поближе. В этот момент исследователям удалось не только снять огромную хищницу на видео, но и поставить ей маячок прямо под водой.

Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Для специалистов это большая удача, так как для таких манипуляций животное нужно выловить и поднять на поверхность. Команда OceanX отметила, что была очень взволнована этой встречей, так как хищница по размеру превосходила их подлодку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в калининградском зоопарке прошел выпускной для краснокнижных тюленей.

Читайте также

+11° Днём +13°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Последние новости

8:39
Производственное здание полыхает в центре Москвы на площади в 2000 «квадратов»
8:30
Самые сильные женщины: Кому из знаменитостей покровительствуют звезды
8:07
Госдеп назвал официальную дату вступления в силу второго пакета санкций против РФ
7:44
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
7:25
«Приезжайте вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга
7:10
Ученые встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!
Ученые встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу — видео
«Приезжайте вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги