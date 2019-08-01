В калининградском зоопарке прошел выпускной для краснокнижных тюленей

, 4:46 Эфирная новость 15

Двух животных отправили в свободное плавание в Балтийское море.

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Фото, видео : Калининградский зоопарк, 5-tv.ru

В калининградском зоопарке устроили выпускной для двух краснокнижных балтийских тюленей. Животных отправили в свободное плавание в Балтийское море.

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Обоих ластоногих обнаружили на берегу, когда им был всего месяц от роду. Малыши были сильно обезвожены и имели глубокие раны. Но сотрудники зоопарка их откормили и выходили. Теперь тюлени умеют самостоятельно добывать пищу и не контактируют с человеком.

«Они уходят в море, уходят в поисках пропитания, как любое животное — за косяками рыб. Так что уже как течения морские их поведут, так они и поплывут», — рассказала пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова.

В ближайшее время на волю выпустят еще двух тюленей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов.

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