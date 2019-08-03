«Хотим, чтобы митинга не было»: Милонов о введении правил для зарубежных артистов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов после концертов немецкой группы Rammstein и певицы Мадонны предложил главе МИД Сергею Лаврову ввести отдельные правила поведения для иностранных артистов. В своем обращении политик отметил, что зарубежные знаменитости нередко злоупотребляют российским гостеприимством и ведут себя на сцене недопустимо.

В частности, по словам парламентария, Мадонна прямо во время своего выступления «высказывала политические пристрастия и пыталась вести агитацию» , а немецкий музыкальный коллектив продемонстрировал неуважение к русским традициям и закону страны.

Чтобы музыканты перестали высказывать политические убеждения и критиковать законодательство РФ во время концертов, Милонов предложил разработать специальные правила, которые будут ограничивать деятельность зарубежных артистов. В интервью 5-tv.ru депутат прокомментировал свою идею.

«Вопрос в том, что, к сожалению, музыканты и зарубежные исполнители в качестве дополнительной профсоюзной нагрузки, кроме исполнения своих произведений, имеют некий набор лозунгов, которые они обязаны здесь проявить, показать и научить темную мракобесную Рашку нужным, правильным европейским установкам: поддержать ЛГБТ, оппозицию. То есть люди <.> присовокупляют к музыке еще и митинг. Так вот мы всего-навсего хотим, чтобы митинга не было», — заявил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милонов предложил бесплатно пускать в бани тех, у кого отключили горячую воду.