Милонов предложил бесплатно пускать в бани тех, у кого отключили горячую воду

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов нашел способ, как облегчить жизнь гражданам России, которым приходится мириться с отключением горячей воды в домах. Для этого он предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву бесплатно пускать в общественные бани тех, кто столкнулся с неудобствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария.

По мнению политика, такое нововведение положительно скажется на здоровье населения, которое во время отключения горячей воды вынуждено искать альтернативные способы, чтобы помыться. Возможность бесплатно посещать бани повлечет продвижение банной культуры, в том числе среди молодежи, которая не догадывается о пользе подобных процедур, считает Милонов.

« Кто-то пытается кипятить воду для умывания в кастрюлях или тазах, кто-то предпочитает мыться у знакомых, кто-то начинает вынужденное моржевание или вовсе отказывается от частого приема водных процедур », — подчеркнул депутат.

Для того, чтобы граждане могли воспользоваться своей возможностью принять баню бесплатно, парламентарий предложил выписывать им специальные направления в ЖЭКе или управляющей компании.

« В качестве пилотного региона, где можно было бы провести такой эксперимент, можно выбрать Санкт-Петербур г», — отметил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России продолжают отключать горячую воду летом.