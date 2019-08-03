Видео: Пятилетний сын Сергея Лазарева «зажег» на московском концерте отца

, 16:46 Видео 110

Певец опубликовал видео танцевального баттла между маленьким Никитой и звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой.

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Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Известный российский музыкант Сергей Лазарев отчитался в своем Instagram о том, как прошел в пятницу, 2 августа, его московский концерт. На видео, которое певец выложил в сеть, его пятилетний сын Никита исполняет зажигательный танец под песню отца.

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«В этот раз, моим главным зрителем был мой сынуля! На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей Варнавой. Катюня, походу тут ты продула», — подписал ролик Лазарев.

Звезда Comedy Woman поспешила оправдаться.

«Че то я сдаю сильно… Больные колени дают от себе знать, еще и давлеша скакануло… Но будет реванш!» — пообещала Варнава.

Однако умиленные поклонники певца ни на секунду не сомневаются, что ничто не поможет актрисе обойти Лазарева-младшего.

«Не, ну тут реванш-не реванш, без шансов на победу».

«Глаз не оторвать! Сынуля танцует круче папы»

«Лазаревы на две сцены работают!», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Лазарев публиковал видео, на котором танцует вместе с сыном прямо посреди улицы.

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