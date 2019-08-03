Видео: Пятилетний сын Сергея Лазарева «зажег» на московском концерте отца

Известный российский музыкант Сергей Лазарев отчитался в своем Instagram о том, как прошел в пятницу, 2 августа, его московский концерт. На видео, которое певец выложил в сеть, его пятилетний сын Никита исполняет зажигательный танец под песню отца.
«Хотим, чтобы митинга не было»: Милонов о введении правил для зарубежных артистов
Звезда Comedy Woman поспешила оправдаться.
Однако умиленные поклонники певца ни на секунду не сомневаются, что ничто не поможет актрисе обойти Лазарева-младшего.
«Не, ну тут реванш-не реванш, без шансов на победу».
«Глаз не оторвать! Сынуля танцует круче папы»
«Лазаревы на две сцены работают!», — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Лазарев публиковал видео, на котором танцует вместе с сыном прямо посреди улицы.