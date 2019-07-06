«Мы без комплексов!»: Лазарев показал, как отвязно танцует с сыном — видео

, 17:24 Видео 1 131

Певец порадовал поклонников новой публикацией в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Читайте также

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Известный российский певец, участник конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев порадовал поклонников редким видео с пятилетним сыном Никитой. На кадрах в Instagram артист вовсю пляшет с мальчиком на досуге.

«Мы ребята без комплексов! Теперь мы выступаем только в паре! Нас хлебом не корми, дай потанцевать…» — подписал Лазарев публикацию.

«Глядя на вас невольно улыбаешься. Счастья вам бесконечного», — прокомментировал видео один из поклонников.

«Угарнула, как некоторые прохожие на вас удивленно смотрели», — добавил другой.

«Какое у Сергея довольное лицо, а Никитка и вовсе сияет», — восхитился очередной подписчик.

«Позитивные! Спасибо за утреннее настроение!» — поблагодарил пользователь.

Также поклонники выразили надежду, что вскоре певец организует совместное выступление с сыном.

«Стыд потеряла!»: В сети обрушились на Седокову, лижущую лицо девушки — видео

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «свидании вслепую», на котором Сергей Лазарев встретил любовь.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

18:47
Фото: Настя Макаревич сразила наповал поклонников фото в бикини
18:22
Видео: Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии
18:06
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
17:48
Видео: Шесть человек сгорели заживо в ДТП в Армении
17:39
На чукотской реке перевернулась лодка с рыбаками, четверо пропали без вести
17:24
«Мы без комплексов!»: Лазарев показал, как отвязно танцует с сыном — видео

Сейчас читают

Бестия в розовом: Иван Дорн исполнил дикий танец на дне рождения друга
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля
Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге