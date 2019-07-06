Известный российский певец, участник конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев порадовал поклонников редким видео с пятилетним сыном Никитой. На кадрах в Instagram артист вовсю пляшет с мальчиком на досуге.
«Мы ребята без комплексов! Теперь мы выступаем только в паре! Нас хлебом не корми, дай потанцевать…» — подписал Лазарев публикацию.
«Глядя на вас невольно улыбаешься. Счастья вам бесконечного», — прокомментировал видео один из поклонников.
«Угарнула, как некоторые прохожие на вас удивленно смотрели», — добавил другой.
«Какое у Сергея довольное лицо, а Никитка и вовсе сияет», — восхитился очередной подписчик.
«Позитивные! Спасибо за утреннее настроение!» — поблагодарил пользователь.
Также поклонники выразили надежду, что вскоре певец организует совместное выступление с сыном.
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