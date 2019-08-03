«Вы меня кинули»: Клиентка обвинила Мэрилин Керро в обмане на 400 рублей

, 17:19 Фото 71

30-летняя участница «Битвы экстрасенсов» ждет второго ребенка и на связь не выходит.

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Фото, видео : Instagram @devilmarylinkerro

Одна из клиенток участницы «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро разочаровалась в провидице. Женщина заказала ей личный прогноз, отправила 400 рублей, после чего Керро больше на связь не вышла, пишет URA.RU.

Тем не менее, особой обиды обманутая не испытывает.

«Вы меня кинули. Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи», — пожелала она.

Ранее Мэрилин Керро заявила, что более не станет заниматься экстрасенсорикой, поскольку устала от своего дара и не может больше помогать людям. В то же время, такое решение 30-летней звезды популярного телепроекта может быть связано с тем, что она ждет второго ребенка.

Керро участвовала в сезонах «Битвы экстрасенсов» с 2013 по 2016 годы. Она прославилась вызовом душ мертвых с помощью жертвоприношения.

Ранее Мэрилин Керро показала свой округлившийся животик.

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