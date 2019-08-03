«Вы меня кинули»: Клиентка обвинила Мэрилин Керро в обмане на 400 рублей

Одна из клиенток участницы «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро разочаровалась в провидице. Женщина заказала ей личный прогноз, отправила 400 рублей, после чего Керро больше на связь не вышла, пишет URA.RU.

Тем не менее, особой обиды обманутая не испытывает.

« Вы меня кинули. Пусть эти деньги пойдут на благо вашей семьи », — пожелала она.

Ранее Мэрилин Керро заявила, что более не станет заниматься экстрасенсорикой, поскольку устала от своего дара и не может больше помогать людям. В то же время, такое решение 30-летней звезды популярного телепроекта может быть связано с тем, что она ждет второго ребенка.

Керро участвовала в сезонах «Битвы экстрасенсов» с 2013 по 2016 годы. Она прославилась вызовом душ мертвых с помощью жертвоприношения.

Ранее Мэрилин Керро показала свой округлившийся животик.