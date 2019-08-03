Полное видео короткой программы Алины Загитовой в образе несчастной девушки

В сети появилось полное видео короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которую она исполнила в Японии.

17-летняя девушка для этого выступления выбрала пронзительную композицию израильской певицы Ясмин Леви под «Me Voy», что в переводе с испанского означает «Я ухожу», пишет News.ru. По сценарию, она предстает в образе девушки, страдающей от неудавшихся любовных отношений.

Россиянка уже выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании — она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Алина Загитова в Японии блистательно откатала «Кармен» под живую музыку.