Полное видео короткой программы Алины Загитовой в образе несчастной девушки

, 19:47 Видео 143

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила в Японии под песню «Me Voy».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @azagitova, YouTube @にいがた経済新聞Niikei

В сети появилось полное видео короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которую она исполнила в Японии.

17-летняя девушка для этого выступления выбрала пронзительную композицию израильской певицы Ясмин Леви под «Me Voy», что в переводе с испанского означает «Я ухожу», пишет News.ru. По сценарию, она предстает в образе девушки, страдающей от неудавшихся любовных отношений.

Россиянка уже выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании — она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Алина Загитова в Японии блистательно откатала «Кармен» под живую музыку.

Читайте также

+13° Днём +14°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Последние новости

20:43
Видео: Блистательная Дженнифер Лопес приехала с детьми в Москву
20:30
Видео: Сергей Безруков сходил с детьми в дельфинарий в Сочи
20:13
Кадры со свадебной вечеринки Хайди Клум и Тома Каулитца на легендарной яхте
19:47
Полное видео короткой программы Алины Загитовой в образе несчастной девушки
19:32
Зверски убитая в Петербурге женщина вела популярный блог и писала книги
19:09
Жена Дмитрия Тарасова философски ответила хейтерам по поводу своих губ

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа
Видео: Пятилетний сын Сергея Лазарева «зажег» на московском концерте отца
Фото: Дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги