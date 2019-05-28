Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в Японии в рамках шоу Fantasy On Ice под живую музыку. 17 –летняя спортсменка откатала сокращенный вариант номера своей произвольной программы по мотивам оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Видеозапись выступления российской фигуристки опубликована в сети. Номер Алины Загитовой, судя по кадрам, был принят зрителями на ура и вызвал бурю оваций.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. По состоянию на 6 мая 2019 года занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки.