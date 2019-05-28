Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в Японии в рамках шоу Fantasy On Ice под живую музыку. 17 –летняя спортсменка откатала сокращенный вариант номера своей произвольной программы по мотивам оперы Жоржа Бизе «Кармен».
Видеозапись выступления российской фигуристки опубликована в сети. Номер Алины Загитовой, судя по кадрам, был принят зрителями на ура и вызвал бурю оваций.
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Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки.