Безголевой дебют: Малком вышел на поле, но «Зенит» спас Дзюба

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Главный матч четвертого тура Российской премьер-лиги до последних минут не радовал фанатов голами. А на 80-й минуте и вовсе петербуржцы заставили волноваться, допустив автогол.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Instagram @moscow_27, @gagj, @galanov_ivan1, @makcspb

Много нервов потрепал главный матч четвертого тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и ФК «Краснодар», который только что завершился на стадионе «Газпром Арена» со счетом 1:1.

Второй тайм заканчивался, а голов так и не было. Купленный у «Барселоны» за феноменальные 45 миллионов евро бразилец Малкон вышел на поле на 72 минуте, сменив Алексея Сутормина. Болельщики сине-бело-голубых воспряли духом.

«Зенит» включил прессинг и тут же поплатился. На 80-й минуте «краснодарец» Ари навесил на соотечественника, но «зенитовец» Дуглас Сантос не услышал подсказки вратаря и произошел автогол.

Спас команду уже в дополнительное время легендарный Артем Дзюба. На второй минуте компенсированного времени он реализовал выход один на один и хладнокровно прострелил ворота вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который к слову был признан лучшим игроком прошедшего матча.

Итог встречи — 1:1. В пятом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо». ФК «Краснодар» ждет встреча на своем поле с «Рубином».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря голам Азмуна и Дзюбы «Зенит» всухую обыграл «Оренбург».

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