Петербургский «Зенит» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги обыграл в гостях «Оренбург». Встреча прошла 28 июля на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ворота хозяев уже на 1-й минуте встречи распечатал нападающий петербуржцев Сердар Азмун, благодаря усилиям форварда Артема Дзюбы. Вторая половина встречи ознаменовалась 11-метровым ударом в ворота оренбуржцев, который на 55-й минуте успешно реализовал все тот же Дзюба.

Стоит отметить, что автор второго гола получил повреждение в матче с «Оренбургом» и был вынужден попросить замену.

« Дзюба получил повреждение, степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора », — цитирует главного тренера Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Петербуржский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей и с девятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зенит» одолел «Сочи» в матче РПЛ.