Петербургский «Зенит» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги обыграл в гостях «Оренбург». Встреча прошла 28 июля на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
Ворота хозяев уже на 1-й минуте встречи распечатал нападающий петербуржцев Сердар Азмун, благодаря усилиям форварда Артема Дзюбы. Вторая половина встречи ознаменовалась 11-метровым ударом в ворота оренбуржцев, который на 55-й минуте успешно реализовал все тот же Дзюба.
Стоит отметить, что автор второго гола получил повреждение в матче с «Оренбургом» и был вынужден попросить замену.
«
Петербуржский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей и с девятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зенит» одолел «Сочи» в матче РПЛ.