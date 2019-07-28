«Зенит» обыграл «Оренбург» в гостях благодаря голам Азмуна и Дзюбы — видео

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Встреча прошла 28 июля на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фото, видео : Instagram @yurok_k_, @livepremier, © РИА Новости/ Михаил Докудовский

Петербургский «Зенит» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги обыграл в гостях «Оренбург». Встреча прошла 28 июля на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ворота хозяев уже на 1-й минуте встречи распечатал нападающий петербуржцев Сердар Азмун, благодаря усилиям форварда Артема Дзюбы. Вторая половина встречи ознаменовалась 11-метровым ударом в ворота оренбуржцев, который на 55-й минуте успешно реализовал все тот же Дзюба.

Стоит отметить, что автор второго гола получил повреждение в матче с «Оренбургом» и был вынужден попросить замену.

«Дзюба получил повреждение, степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора», — цитирует главного тренера Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Петербуржский клуб продолжил свою беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей и с девятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зенит» одолел «Сочи» в матче РПЛ.

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