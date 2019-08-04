Фото: Ксения Собчак в сомнительном образе чуть не вывалила грудь в кадр

Ксения Собчак сразила своих подписчиков диковатым нарядом. Фотографии в сомнительном образе появились в сторис на странице журналистки в Instagram.

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На снимках Собчак позирует в автомобиле в коротком топе леопардовой расцветки — внизу кадра виден оголенный живот женщины. Декольте у ее наряда настолько глубокое, что грудь видна едва ли не целиком — особенно на первом снимке, где ремень безопасности проходит по вырезу выбранного Ксенией гардероба. Дополнила экстравагантный образ теледива массивным черным ожерельем, состоящим из соединенных между собой камей, золотым кулоном на длинной цепочке и крупными серьгами-кольцами.

Instagram @xenia_sobchak

Завершается образ макияжем — каким образом Собчак подчеркнула глаза, неизвестно, поскольку их скрывают круглые зеркальные очки. А вот губы Ксения Анатольевна подвела сверкающей помадой бронзового оттенка. Судя по дальнейшим видеозаписям теледивы в сторис, она направилась на какую-то вечеринку, где проводит время «с молодежью».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стала известна дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.