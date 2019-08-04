Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

У вас будет возможность поделиться тем, что у вас на уме и сердце достаточно скоро. Сосредоточьтесь на том, почему вы пришли сюда в первую очередь. В этом секрет выполнения работы, не увязнувшей в драме.

Ваше мнение имеет значение, но стоит ли вести войну? Не наводите шума, Рак. Отступление от аргумента может быть лучшим способом его разрешения, по крайней мере, на данный момент.

На повестке дня сегодня: доступ к высшим сферам сознания, соединение с вашими духовными наставниками и активация третьего глаза. Вы находитесь в самом разгаре массивного вознесения, Близнецы, из-за которого вы смотрите за завесу и понимаете путешествие своей души. Вы многое оставите после выхода за пределы. Определенное количество отрешенности поможет вам ухаживать за вашим садом.

Космический совет: окружите себя людьми, которые вас поддерживают.

Телец, может быть, пора вырвать сорняки из сада, который вы так тщательно выращивали. Будьте осторожны с тем, кто одалживает деньги. Не каждый заслуживает вашего блага.

Внимательно посмотрите на круг общения. Вы окружены теми людьми, которые поддерживают вас и ваш рост? Или вы находитесь в компании тех, кто стучит в вашу дверь только в случае необходимости?

Необходимо постоять за себя. Вы избавите тогда от многих неприятностей, когда станете совершенствовать искусство вытягивания шипов.

Сообщение повторяется, Овен. Кто-то, возможно, в вашем внутреннем кругу, приносит больше вреда, чем пользы. Почему вы закрываете глаза на то, что происходит вокруг вас.

Дева, ситуация может или не может решить сама себя сразу. Но вы не хотите опуститься до их уровня или позволить мелкой политике удержать вас от сияния в вашем свете.

Внимательно посмотрите на круг общения, Телец. Вы окружены теми людьми, которые поддерживают вас и ваш рост? Овен, вам нужно сделать то же самое. Не закрывайте глаза на то, что происходит вокруг вас.

Лев — гороскоп на сегодня, 4 августа

Что известно о молодой возлюбленной Виторгана?

Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите, и повторить слова: «Я прекрасен. Я одарен. Я талантлив. Я богиня, которая сошла с небес».

Как же это для утверждения сезона Льва? Отпустите необходимость внешней проверки. Отпустите необходимость искать одобрения от других. Вы обнаружите, что эликсир любви к себе поможет вам противостоять всему злу в мире.

Космический совет: повторите утверждение: «Я прекрасна, я богиня, и я сошла с небес».

Дева — гороскоп на сегодня, 4 августа

Дева, ситуация может решить или не решить себя немедленно. Но вы не хотите опуститься до их уровня или позволить мелкой политике удержать вас от сияния в вашем свете.

Помните, что нахождение на «правильной стороне» нужных людей окажется полезным для вашей карьеры. Так что если вы решите играть в Дзен Мастера, это для вашего же блага.

Космический совет: держитесь подальше от мелкой политики.

Весы — гороскоп на сегодня, 4 августа

На картах сегодня: богатство, успех и признание. Там нет необходимости преуменьшать это, Весы.

Примите участие в праздновании. Наслаждайтесь каждым моментом. Вы обнаружите, что круг вашей души обыгрывает вас (в социальных сетях и т. д.) И радуется вашему прорыву, как будто это их собственный. Найдите минутку, чтобы поблагодарить их за все хорошее в вашем мире.

Космический совет: готовы присоединиться к лиге сильных игроков?

Скорпион — гороскоп на сегодня, 4 августа

На повестке дня: пересмотр целей руководства. Есть ли способ сделать работу наиболее эффективным способом, воспитывая таланты и вдохновляя их быть лучшей версией себя?

Практика делает человека идеальным, Скорпион. Строительство и расширение вашей империи станут важными темами для вас в ближайшие дни. Продолжайте принимать мудрые и практичные решения, особенно когда речь идет о деньгах, и сотрудничайте с людьми, которые будут поддерживать ваш рост.

Космический совет: развивайте свои таланты, заставляя их чувствовать себя увиденными и услышанными.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 4 августа

Надежда и исцеление были важной темой для вас, Стрелец. В то время как некоторые из вас находятся в пути самоисцеления, другие сознательно общаются с терапевтами, тренерами душ и работниками света.

Найдите средство, которое лучше всего подходит для вас. Энергия помогает вам освободить старые травмы и устаревшие идентичности.

Космический совет: вы находитесь на пути самоисцеления.

Козерог — гороскоп на сегодня, 4 августа

Прошлое не определяет вас, Козерог. Так что не делайте старый рассказ частью вашей новой истории. На чем вы хотите сосредоточиться сегодня: отслоение слоев, независимо от того, насколько болезнен процесс. Причина, по которой большинство людей сопротивляются переменам, заключается в том, что для этого нам необходимо противостоять так называемой темной части нашей души. Но вы научились выдерживать трудности и находить утешение в неудобной обстановке. Космический совет: нажмите Ctrl + Alt + Del

Водолей — гороскоп на сегодня, 4 августа

Ваше настроение сегодня: сохранение драмы для своей мамы. И лучший способ ее избежать — держать нарушителей в страхе. Но значит ли это, что вас ждут одни из тех скучных «осознанных» выходных?

Нет, конечно. Рассмотрите возможность пойти на свидание. Искусство и культура обещают обогатить вашу жизнь множеством способов.

Космический совет: курируйте жизнь, которая глубоко удовлетворяет вас.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 4 августа

Не просто будь воином на выходных, Рыбы. Найдите способ изменить ситуацию — каждый божий день. Поддержите малый бизнес или распространите информацию о причине, которая близка вашему сердцу.

Как вы думаете, вы готовы предложить финансовую поддержку? Подумайте о благотворительности. Если нужно следовать закону кармы, все хорошие вибрации, которые вы вкладываете во Вселенную, найдут свой путь обратно к вам, в многообразии.

Космический совет: посмотрите, как можно поддержать причину, близкую вашему сердцу.

Лидер группы Rammstein задержался в Санкт-Петербурге — видео