Эммануил Виторган открыл вакансии для двух нянь — фото

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Поиском прислуги актер занялся на современный лад — через социальные сети.

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Фото, видео : Instagram @emmanuil_vitorgan

Эммануил Виторган ищет сразу двух нянь. Об этом 79-летний актер сообщил на своей странице в Instagram.

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Как пояснил мужчина, няни нужны для двух воспитанников. Грудному ребенку подыскивают гувернантку с постоянным проживанием при подопечном. О каком именно ребенке идет речь, Виторган-старший не поясняет. А вот вторая вакансия няни открыта, судя по всему, для его полуторогодовалой дочери Этель — Эммануил отмечает, что воспитывать будет нужно «ребенка 1,6 годика», но, в отличие от предыдущей должности, эта проживания с ребенком не предусматривает.

Instagram @emmanuil_vitorgan

«Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать», — объяснил актер в тексте публикации.

Как сообщал ранее 5-tv.ru писал о том, что семейное фото Эммануила Виторгана с супругой и маленькой дочерью смутило поклонников пары — фолловеры решили, что маленькую Этель до сих пор не смогли отучить от соски.

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