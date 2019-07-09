Эммануил Виторган не может отучить полуторагодовалую дочку от пустышки

Актер театра и кино 79-летний Эммануил Виторган и его третья супруга 57-летняя Ирина Млодик воспитывают дочку Этель. Девочке исполнилось полтора года. У актера уже есть старшая дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.

Поклонники решили, что Эммануил и Ирина прибегнули к услугам суррогатной матери, однако женщина в интервью изданию 7дней.ру рассказывала, что родила Этель сама. По ее словам, у нее были проблемы со здоровьем, которые она смогла решить спустя двадцать лет и подарить супругу девочку.

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Недавно актер поделился с подписчиками в Instagram семейным фото. На снимке родители запечатлены со своей малышкой Этель. В кадре девочка стоит с пустышкой. Видимо, родители пока не смогли отучить дочку от нее.

Instagram @emmanuil_vitorgan