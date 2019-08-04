«Накормите девчонку!»: Стеша Маликова смутила худобой поклонников

, 8:30 Фото 116

На новых снимках, которые опубликовала дочь знаменитого певца, у девушки сильно выделяются ребра.

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Фото, видео : Instagram @steshamalikova

Дочь певца Дмитрия Маликова восхищает поклонников своей красотой. Недавно 19-летняя Стеша снова опубликовала соблазнительные снимки на своей странице в Instagram. На фото девушка позирует на фоне моря и катамаранов в купальнике и платке-парео, повязанном вместо юбки на бедрах.

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В основном в комментариях к серии фотографий подписчики выражают свое восхищение и отмечают сходство наследницы с именитым папой. Однако кое-кого из фолловеров смутило то, что на снимках у Стеши слишком сильно торчат ребра.

Instagram @steshamalikova

«Стешенька, вы на первой фотографии такая худенькая, прям так и хочется сказать: „Накормите, пожалуйста, девчонку“!» — написал обеспокоенный поклонник.

Однако девушка поспешила успокоить пользователей: с ее самочувствием и фигурой все в порядке. Секрет кадра кроется в правильно подобранном ракурсе и позе.

«Я просто так встала», — поясняет дочь Дмитрия Маликова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стеша Маликова восхитила фанатов прической в стиле 80-х.

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