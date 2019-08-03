«Куколка!»: Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов прической в стиле 80-х

Дочь российского музыкального исполнителя Дмитрия Маликова Стефания удивила фанатов неожиданной сменой образа. Поклонники привыкли видеть модель в женственных и утонченных нарядах, однако девушка решила на время отказаться от привычного стиля. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует с новой прической. Как отмечает Teleprogramma.pro, юная звезда сделала начес в стиле 80-х годов прошлого века и запечатлела свой новый имидж.

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Подписчики Стеши высоко оценили ее новый стиль. В комментариях они отметили, что привыкли видеть модель в более нежных нарядах, однако образ роковой красотки 80-х годов ей подходит не меньше.

Instagram @steshamalikova

«Ревущие 80-е!»

«Львиная грива».

«Какая же вы красивая, куколка, слов нет».

«Красотка!» — отметили фолловеры.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые сочли, что у девушки слишком пухлое лицо.

«Не пойму, лицо почему такое широкое? Сама вроде стройная».

«Что с лицом? Почему такое пухлое?»

«Что с лицом?» — интересовались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стефания Маликова заинтриговала своих поклонников, намекнув на появление нового бойфренда. С прежним — сыном миллиардера Дмитрия Груздева Леонидом — девушка рассталась в начале 2019 года.