В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым

, 10:39 Эксклюзивное видео 227

Проводить спортсмена в последний путь пришли около 200 человек.

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Фото, видео : Instagram @dadashev__m, 5-tv.ru

Церемония прощания с петербургским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошла в Николаевской больнице в Петергофе в воскресенье, 4 августа. Проводить спортсмена в последний путь пришли около 200 человек.

Близкие Дадашева начали собираться у медицинского учреждения около восьми часов утра. Некоторое время гроб был выставлен на улице, а после его занесли в морг, где проститься со спортсменом могли все знакомые и поклонники.

Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в больницу Принца Джорджа после поединка с пуэрториканцем в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд). Нейрохирурги диагностировали у спортсмена тяжелый отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа, а после он скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором тренер уговаривает Дадашева прекратить бой.

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