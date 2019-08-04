В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым

Церемония прощания с петербургским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошла в Николаевской больнице в Петергофе в воскресенье, 4 августа. Проводить спортсмена в последний путь пришли около 200 человек.

Близкие Дадашева начали собираться у медицинского учреждения около восьми часов утра. Некоторое время гроб был выставлен на улице, а после его занесли в морг, где проститься со спортсменом могли все знакомые и поклонники.

Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в больницу Принца Джорджа после поединка с пуэрториканцем в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд). Нейрохирурги диагностировали у спортсмена тяжелый отек мозга. Боксеру провели трепанацию черепа, а после он скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором тренер уговаривает Дадашева прекратить бой.