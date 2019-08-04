Новый закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

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Согласно документу, гражданам, оплатившим страховку, гарантируют полную компенсацию в случае утери жилья.

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Фото, видео : ТАСС/Klaus Ohlenschlдger, /Рогулин Дмитрий

В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который позволяет владельцам получить полную компенсацию в случае его утери. В перечень страховых рисков входит гибель жилища в результате ЧС, а также повреждения из-за пожара или залива соседями.

При этом в первом случае страховщик выплачивает только 300–500 тысяч рублей (другая часть суммы выплачивается из бюджета), во всех других случаях страховщик покрывает от 30 до 95% убытков, а остальное компенсируется за счет средств регионального бюджета.

Оплачивать страховку можно будет через квитанции ЖКХ. Ее стоимость составит порядка 150-200 рублей в месяц. Аналогичная программа уже несколько лет действует в Москве, районы которой закреплены за конкретными страховщиками. Подобную систему планируется внедрить и в других городах РФ, пишут News.ru.

В качестве пилотных регионов выбраны Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тюменская, Новосибирская, Тверская, Белгородская, Свердловская и Омская области, а также Забайкалье, Краснодарский, Пермский, Красноярский и Хабаровский края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле обсудили необоснованный рост тарифов ЖКХ.

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Новый закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

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