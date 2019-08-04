4 августа не стало известного советского, российского и американского музыкального исполнителя Вилли Токарева. Он ушел из жизни на 85-м году жизни. По информации 5-tv.ru, с начала июля он лежал в онкологическом отделении больницы, однако врачи не смогли помочь артисту и он скончался. Трагическое известие прокомментировал коллега и друг Вилли Токарева Михаил Шуфутинский.
«Он был для нас примером»: Шуфутинский о ушедшем из жизни Вилли Токареве
Сегодня, 15:57 Общество Эксклюзивное интервью 175
Известный российский шансонье скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет.
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