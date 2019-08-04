«Он был для нас примером»: Шуфутинский о ушедшем из жизни Вилли Токареве

4 августа не стало известного советского, российского и американского музыкального исполнителя Вилли Токарева. Он ушел из жизни на 85-м году жизни. По информации 5-tv.ru, с начала июля он лежал в онкологическом отделении больницы, однако врачи не смогли помочь артисту и он скончался. Трагическое известие прокомментировал коллега и друг Вилли Токарева Михаил Шуфутинский.

«Я в шоке, потому что полжизни с ним связано. Вы меня просто убили. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон. Ленинградский шансон. Мы когда приехали все вместе и оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался. Все время работал, все время что-то делал, находил песни. Я соболезную всем родственникам, всем близким, смириться с этой потерей нельзя, но я им желаю держаться», — заявил Михаил Шуфутинский.