«Он был для нас примером»: Шуфутинский о ушедшем из жизни Вилли Токареве

, 15:57 Эксклюзивное интервью 175

Известный российский шансонье скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет.

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Фото, видео : ТАСС/Новодережкин Антон, РИА Новости @Евгений Одиноков

4 августа не стало известного советского, российского и американского музыкального исполнителя Вилли Токарева. Он ушел из жизни на 85-м году жизни. По информации 5-tv.ru, с начала июля он лежал в онкологическом отделении больницы, однако врачи не смогли помочь артисту и он скончался. Трагическое известие прокомментировал коллега и друг Вилли Токарева Михаил Шуфутинский.

«Я в шоке, потому что полжизни с ним связано. Вы меня просто убили. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон. Ленинградский шансон. Мы когда приехали все вместе и оказались в Америке, он был для нас примером. Он ни на секунду не останавливался. Все время работал, все время что-то делал, находил песни. Я соболезную всем родственникам, всем близким, смириться с этой потерей нельзя, но я им желаю держаться», — заявил Михаил Шуфутинский.

Вилли Токарев — советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал петь в 70-х годах, когда эмигрировал из СССР в США. В Россию Вилли Токарев вернулся в 90-х. Тогда он записал большое количество альбомов, а также работал ведущим на радио «Русский шансон».

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