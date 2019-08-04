Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

В воскресенье, 4 августа, не стало известного певца Вилли Токарева. Ему было 84 года. По предварительной версии, он мог уйти из жизни из-за онкологического заболевания. Последний месяц он находился в больнице, куда был экстренно госпитализирован в начале июля.

Вилен Токарев родился в ноябре 1934 года на одном из хуторов в Северо-Кавказском крае РСФСР (сейчас — территория Республики Адыгея — Прим.ред.) в семье колхозников. Родители дали ему такое необычное имя по аналогии с именем вождя революции — Владимиром Ильичом Лениным — ВИЛен. Детство он провел в Дагестане.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов он работал котельным машинистом на танкере, а затем отслужил в рядах Советской армии.

Во второй половине 1950-х годов поступил в музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова (сейчас — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова — Прим.ред.) по классу контрабаса.

Во время учебы также успевал выступать в джаз-оркестре Анатолия Кролла, аккомпанировал легендарному певцу Марку Бернесу. Впоследствии пел в популярных ансамблях, работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина. Постепенно начал исполнять собственные песни. В первой половине 1970-х годов выступал в одном из ресторанов Мурманска.

В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США, где сначала ему пришлось зарабатывать на жизнь курьером, а также таксистом. Затем его стали приглашать выступать в рестораны, где собиралась советская эмиграция.

В 1979 году выпустил первую музыкальную пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна». Вторая пластинка — «В шумном балагане» (1981) — принесла Вилли Токареву известность в русскоязычной эмигрантской среде.

В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам страны. Впоследствии выступал с концертами в разных государствах мира. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство Российской Федерации .

В репертуар артиста входят песни разных жанров: лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты и другие. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья» и другие.

Вилли Токарев был лауреатом музыкальной премии «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 годах. От нескольких браков у него есть одна дочь и три сына.

Ранее известная певица Виктория Цыганова высказалась об ушедшем из жизни Вилли Токареве.