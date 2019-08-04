Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

В воскресенье, 4 августа, не стало известного певца Вилли Токарева. Ему было 84 года. По предварительной версии, он мог уйти из жизни из-за онкологического заболевания. Последний месяц он находился в больнице, куда был экстренно госпитализирован в начале июля.
Вилен Токарев родился в ноябре 1934 года на одном из хуторов в Северо-Кавказском крае РСФСР (сейчас — территория Республики Адыгея — Прим.ред.) в семье колхозников. Родители дали ему такое необычное имя по аналогии с именем вождя революции — Владимиром Ильичом Лениным — ВИЛен. Детство он провел в Дагестане.
В конце 1940-х — начале 1950-х годов он работал котельным машинистом на танкере, а затем отслужил в рядах Советской армии.
В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США, где сначала ему пришлось зарабатывать на жизнь курьером, а также таксистом. Затем его стали приглашать выступать в рестораны, где собиралась советская эмиграция.
В 1979 году выпустил первую музыкальную пластинку «А жизнь — она всегда прекрасна». Вторая пластинка — «В шумном балагане» (1981) — принесла Вилли Токареву известность в русскоязычной эмигрантской среде.
В репертуар артиста входят песни разных жанров: лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты и другие. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья» и другие.
Вилли Токарев был лауреатом музыкальной премии «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 годах. От нескольких браков у него есть одна дочь и три сына.
Ранее известная певица Виктория Цыганова высказалась об ушедшем из жизни Вилли Токареве.