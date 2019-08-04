Стала известна предварительная причина смерти Вилли Токарева

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Известный советский, российский и американский музыкальный исполнитель скончался 4 августа на 85-м году жизни.

Фото : ТАСС/Сысоев Григорий

5-tv.ru стала известна предварительная причина смерти известного шансонье Вилли Токарева. Он скончался в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет. По всей вероятности, он мог уйти из жизни из-за онкологического заболевания. Весь последний месяц — с начала июля, Вилли Токарев находился в онкологической клинике, куда был госпитализирован 2 июля.

Ранее о смерти музыканта сообщил народный артист России Николай Тамразов. Трагическое известие подтвердил сын шансонье Антон Токарев.

Вилли Токарев — советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал петь в 70-х годах, когда эмигрировал из СССР в США. В Россию Вилли Токарев вернулся в 90-х. Тогда он записал большое количество альбомов, а также работал ведущим на радио «Русский шансон».

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