Фото: Егор Крид залез на капот Mercedes в центре Москвы

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Фанатки пришли в восторг от брутальности и дерзости кумира.

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Фото, видео : Instagram @egorkreed

Егор Крид — экс-звезда лейбла Black Star — обожает публиковать в Instagram стильные фотографии. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует, сидя на капоте дорогого черного Mercedes. Фото сделано в столице прямо на Красной площади.

Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

«Как дела?!» — спросил у подписчиков музыкант.

instagram @egorkreed

Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его вопрос. Однако выяснилось — дела у фанатов Егора Крида складываются не так замечательно, как у самого певца.

«Не так хорошо, как если бы я сидела сейчас на Красной Площади в черном мерине, но на стуле в спальном районе Питера тоже ничего!» — иронизирует фолловер.

Публикация Егора Крида — любимчика многих россиянок — за несколько часов собрала около полумиллиона лайков и более трех тысяч комментариев. В большинстве, сообщения подписчиков сводились к восхвалению своего кумира.

«Такой брутальный!»

«Ну, нельзя быть таким идеальным!»

«Кайфовый!» — написали фанатки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Егор Крид попробовал себя в роли простого деревенского парня.

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Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

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