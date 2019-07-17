«Устал от грязи»: Егор Крид представил клип на песню «Сердцеедка»

Известный поп-исполнитель Егор Крид представил новый клип на песню «Сердцеедка». Однако, в отличие от предыдущих, в новом ролике нет дорогих машин, клубов и моделей. Музыкант окунулся в деревенский быт, познал сельскую жизнь и даже успел влюбиться — причем не в красотку с длинными ногами, а в простую Валю, мысли которой, прежде всего, занимает деревенское хозяйство, а никак не большие гонорары артиста.

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Как пояснил Крид под публикацией клипа, новый ролик стал ответом блогеру Юрию Дудю.

« Мне был брошен вызов: «Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким? » — поделился исполнитель.

В новом видео артист предстал в нетипичном для себя образе. Поскольку сюжет прорабатывался совместно с Ильей Шабельниковым, известным как Satyr, и Данилой Поперечным, клип получился довольно смешным и сразу заслужил любовь фанатов.

По сюжету ролика, привыкший к городской жизни Крид заявляет, что «устал от грязи» и отправляется в глухую деревню, где сталкивается совершенно с другим мировоззрением. Вместе с сельскими жителями певец распивает алкоголь и парится в бане.

После приезда в новое место он сразу влюбляется в провинциальную девушку и пытается добиться ее расположения, но это оказывается не так-то просто. У сельской барышни по имени Валя уже есть свой кавалер, роль которого исполнил блогер Satyr, и соперничать с ним музыканту довольно трудно. Увидев, что исполнитель положил глаз на его возлюбленную, бойфренд Вали натравил на него собаку, от которой Криду удается спастись только после того, как запрыгивает в лесу в машину Данилы Поперечного.

Впрочем, это не все комичные моменты, которые рассмешили зрителей. В одном из эпизодов видеоролика певец сидит на унитазе без штанов, в другом — подсматривает за дамой сердца из-за забора, в третьем — танцует среди сельских козлов. Все это позабавило фанатов, привыкших видеть кумира в других амплуа, и вызвало шквал положительных комментариев.

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