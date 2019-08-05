Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Раки, что за беспорядок твориться в вашей жизни? Попробуйте составить план, выделите наиболее важные задачи, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Это не только поможет вам повысить производительность, но и поспособствует оттачиванию новых навыков. Поверьте, что ваши обязательства откроют новые возможности с точки зрения обогащения и возможностей.

Близнецы, вам необходимо определиться, чего вы хотите. Это переломный момент вашей жизни. Подумайте, чего бы вы хотели изменить в ней — самое время совершить задуманное. Вселенная сейчас благоволит любым начинаниям, главное, чтобы они не приносили вред другим.

Тельцы, вам необходимо найти баланс между творчеством и работой, проще говоря — золотую середину. Если говорить о финансовой составляющей, то вас ждет успешная глава в этой части вашей жизни, но необходимо быть мудрым в отношении с деньгами. Это поможет вам создать резерв, который спасет вас в трудные времена.

Нет, вам не нужна эта сумка Гуччи, Овен, или новая пара солнцезащитных очков. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы сосредоточились на ваших долгосрочных целях и действовали соответственно. Создание надежного резерва для себя не только спасет вас в дождливый день, но и поможет финансировать проект вашей мечты, когда придет время.

Козероги, в ваших делах намечается финансовый прорыв. Это хорошая неделя для большинства из вас. Тельцов и Дев ждет сильная энергетическая подпитка. Весы и Водолеи, будьте сильными и целеустремленными, тогда все получится. Чем больше вы уверены в своих силах, тем больше возможностей вы получите.

Лев — гороскоп на сегодня, 5 августа

Львы, вы сосредотачиваетесь не на том, на чем нужно. Почему вы все время ищите какой-то негатив, хотя все идет как нужно. Вы попусту растрачиваете свою энергию на бесполезные дела. Хватит! Остановитесь и подумайте, что действительно важно.

Космический совет: берегите свое время.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Дева — гороскоп на сегодня, 5 августа

Девы, соберитесь! Вам дается уникальный шанс проявить себя. Что необходимо сейчас: дисциплина, сосредоточенность и преданность делу. Не разбрасывайтесь. Возможно, вам придется отложить на задний план другие вещи. Скоро вы поймете, что компромисс стоит того.

Космический совет: соберитесь и дерзайте.

Весы — гороскоп на сегодня, 5 августа

Думайте о себе как о креативном директоре своей жизни. Какова тема вашего фильма, и как вы планируете воплотить в жизнь это грандиозное видение? Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы были уверены в своих силах и принимали на себя риски, которых вы слишком боялись. Окупаемость действий обещает быть лучше, чем вы могли себе представить.

Космический совет: будьте уверены в своих силах.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 5 августа

Скорпионы, взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать важное решение. Проект или хобби, которое вы очень любите, принесет вам удовлетворение, если вы вложитесь в него по полной. Поставьте цель и неукоснительно следуйте ей.

Космический совет: ваш любимый проект требует внимания.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Стрелец — гороскоп на сегодня, 5 августа

Стрельцы, не идите на поводу у своего эго. Каков желаемый путь назначения? И как вы планируете туда попасть? Доброта и сострадание — это то, что даст вам путь роста. Думаете, это делает вас слабым? Отнюдь. Поверьте, возможность дать людям способ быть услышанными, принесет вам невероятное удовлетворение.

Космический совет: держите свое эго в узде.

Козерог — гороскоп на сегодня, 5 августа

Козероги, в ваших делах намечается финансовый прорыв. Это хорошая неделя для большинства из вас — речь идет о стабильности и безопасности. Предприниматели, не удивляйтесь, когда ваша прибыль взлетит до небес, не поддавайтесь желанию потратить все сразу. Это ваш шанс создать солидный резерв. Космический совет: создайте денежный резерв.

Водолей — гороскоп на сегодня, 5 августа

Водолеи, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Случайная встреча с влиятельным человеком может помочь вам открыть главный путь. Оказаться в нужном месте — именно это вам сейчас необходимо для достижения успеха.

Космический совет: не бойтесь решиться на рискованный шаг.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 5 августа

Рыбы, в вас хранится огромный потенциал, который вы все никак не можете реализовать. Чего вы боитесь? Быть осмеянным, не услышанным? Но именно ваше молчание и лишает вас огромных благ, ведь как известно «лучше жалеть, что сделал, чем жалеть, что не сделал». Решайтесь!

Космический совет: хватит молчать, время действовать.