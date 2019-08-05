Актриса Ирина Пегова в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками фото, сделанным в поселке Тупик Ермишинского района Рязанской области. Несмотря на то, что 41-летняя знаменитость родилась в нижегородской Выксе, ее деревенское детство прошло именно здесь.

На снимке звезда сериала «Акушерка» утоляет жажду водой из колодца.

«Тупик, поздравляю тебя с новым колодцем!» — написала под фото Ирина Пегова.

Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Пользователи в комментариях отметили редкую красоту местной природы и, по сложившейся традиции, осыпали комплиментами актрису, отметив, что она «настоящая», а колодезная вода — самая вкусная.

«Ирочка, какая же вы классная! Живая, настоящая, я бы даже сказала натуральная!»

«Наша девочка!»

«Ой, как здорово! Детством запахло и вкусом воды из колодца! Вкуснее ничего нет!»

«Какой пейзаж! Красота!» — комментируют подписчики Ирины Пеговой.

Instagram @pegovairina

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова винит себя за «безобразное» поведение в Петербурге.