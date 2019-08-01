Видео: Ирина Пегова винит себя за «безобразное» поведение в Петербурге

, 12:56 Видео 219

Актриса посвятила целый день в Петербурге самой себе.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова рассказала подписчикам, как безобразничала в Петербурге. В Instagram актриса опубликовала видео, в котором корит себя за то, что целый день посвятила «женским штучкам». Однако фанатки ее досуг оценили и заявили, что такое «безобразие» для женщин полезно.

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«Я сегодня безобразно себя вела! У меня был день шопинга. Я ходила в кино, по магазинам, на маникюр. Безобразие!» — утверждает артистка.

На кадрах актриса продемонстрировала несколько огромных брендовых пакетов с покупками. Обычно свои каникулы в Северной столице Ирина Пегова проводит за культурным досугом: музеи, театры, экскурсии. Однако на этот раз женские капризы одолели тягу к знаниям. Хорошо, что физическая нагрузка из-за забегов по магазинам все равно была высокой.

Instagram @pegovairina

«День без музеев и экскурсий! Десять километров — это 15 тысяч шагов. По-честному находила!» — подписала пост актриса.

Поклонницы тут же встали на сторону своей любимицы и наперебой начали утверждать — каждая женщина имеет право на подобные шалости.

«Такое безобразие полезно для любой женщины, наслаждайтесь!»

«Ирочка, это прелесть, прелесть! Это женская радость! Главное — чтобы нравилось, шло и радовало!»

«Каждая женщина должна себя баловать такими безобразными днями!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ирина Пегова смутила поклонников фото в сорочке.

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