«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

, 15:40 Фото 788

Музыкальный продюсер выложила снимок с отдыха, на котором, как показалось пользователям, ее ноги «резко уменьшились».

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская проводит первые дни августа на отдыхе и не упускает возможности показать его подробности подписчикам в Instagram. Так, несколько часов назад Рудковская опубликовала снимок, сделанный на яхте. На нем продюсер запечатлена стоящей под душем в одном купальнике.

Instagram @rudkovskayaofficial

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В ответ на этот пост Яна Рудковская получила множество комплиментов по поводу стройной фигуры, однако не обошлось и без своеобразных вопросов. Части пользователям показалось, что ноги продюсера на этой фотографии вдруг «уменьшились».

«Почему на этом фото у вас ноги стали короткими?» — озадачился один из юзеров.

«Рука и нога какие-то неестественные», — добавил другой.

Однако ответы на такие высказывания от Яны Рудковской ее подписчики в Instagram не получили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продюсер выбирала автомобиль Porsche на тест-драйв.

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