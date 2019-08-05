Дженнифер Лопес выступила со своим шоу It's My Party на столичной площадке «ВТБ-Арена». Недавно певице исполнилось 50 лет, однако на сцене голливудская звезда зажгла так, как не смогли бы многие ее коллеги по цеху.
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Концерт Дженнифер Лопес в России запомнился фанатам невероятными нарядами артистки, умопомрачительными трюками ее команды и яркими танцами. Выступление напоминало дружеский вечер — певица то и дело обращалась к зрителям с душевными разговорами.
Во время концерта на сцене к голливудской звезде присоединилась ее 11-летняя дочка Эмма. Мать и ребенок спели дуэтом. Об этом сообщает ТАСС.
Подарком на прошедший юбилей Дженнифер Лопес от российских слушателей стали громкие аплодисменты, не смолкавшие несколько минут после завершения выступления. Певицу такая любовь фанатов очень растрогала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дженнифер Лопес приехала с детьми в Москву.