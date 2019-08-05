«Это моя вечеринка!» Дженнифер Лопес зажгла на концерте в Москве — видео

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Певица устроила невероятное шоу в столице и спела дуэтом со своей 11-летней дочкой Эммой.

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Фото, видео : © РИА Новости / Евгений Одиноков, instagram @barashkova_elen

Дженнифер Лопес выступила со своим шоу It's My Party на столичной площадке «ВТБ-Арена». Недавно певице исполнилось 50 лет, однако на сцене голливудская звезда зажгла так, как не смогли бы многие ее коллеги по цеху.

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Концерт Дженнифер Лопес в России запомнился фанатам невероятными нарядами артистки, умопомрачительными трюками ее команды и яркими танцами. Выступление напоминало дружеский вечер — певица то и дело обращалась к зрителям с душевными разговорами.

«Прежде чем начать, я хочу сказать вам о некоторых правилах, ведь хозяин вечеринки может иметь свои правила, так? Вы должны петь, вы должны танцевать, вы должны классно провести время!» — отметила перед выступлением Джей Ло.

Во время концерта на сцене к голливудской звезде присоединилась ее 11-летняя дочка Эмма. Мать и ребенок спели дуэтом. Об этом сообщает ТАСС.

«В определенный момент тебя начинают спрашивать: „Чему же ты научилась за эти годы? Какой совет можешь дать? Если бы тебе надо было научить чему-то детей, то что бы ты им сказала?“ Я бы сказала, что они должны делать то, что хотят и быть теми, кем хотят», — рассказала знаменитость.

Подарком на прошедший юбилей Дженнифер Лопес от российских слушателей стали громкие аплодисменты, не смолкавшие несколько минут после завершения выступления. Певицу такая любовь фанатов очень растрогала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дженнифер Лопес приехала с детьми в Москву.

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