«Обожаю вас!»: Пользователи пришли в восторг от снимка Дарьи Мороз

, 21:29 Фото 1 818

Черно-белое фото бывшая жена Константина Богомолова разместила в социальных сетях.

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Фото, видео : Instagram @d_moroz

Дарья Мороз снова взбудоражила поклонников экстравагантным снимком. Фотография появилась на странице бывшей супруги Константина Богомолова в Instagram.

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На снимке актриса позирует, подтянув обнаженные колени к груди. Руки женщина переплела между собой. Ладонью правой руки Мороз придерживает себя за шею, а большой палец левой руки приложила к открытым губам. Фотография сделана в черно-белых тонах.

Некоторым пользователям яркий кадр показался слишком уж выразительным.

«Скажите, а зачем такие фото? Вы же умная, самодостаточная женщина», — рассуждают подписчики.

Instagram @d_moroz

Однако большинство поклонников приняло фотографию с большим восторгом. Примечательно, что несмотря на некоторую сексуальность кадра, наибольшее впечатление он произвел на женскую половину фолловеров. Пользовательницы оказались настолько очарованы снимком, что для описания своих эмоций подобрали весьма громкие формулировки.

«С вами можно стать лесбиянкой!»

«Сколько можно будоражить людей и их воображение?!»

«Даша, вы шикарная, восхитительная женщина! Обожаю вас! Вы талантливы, многогранны, красивы и сексуальны!» — написали девушки в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Мороз покорила сеть дерзким снимком в белье и леопардовой шубе.

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