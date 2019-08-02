Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии

, 14:47 Фото 699

Актриса российского кино показала подписчикам, что она в прекрасной форме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @d_moroz

В то время как Константин Богомолов смело признается в любви Ксении Собчак, его экс-супруга Дарья Мороз радует поклонников не менее смелыми образами. 2 августа 35-летняя актриса выложила в Instagram свежие снимки с фотосессии, на которой продемонстрировала упругие ягодицы и стройные ноги.

«Выходи из воды сухим… Если кто-нибудь строит мосты. Не ты, не ты, не ты», — подписала чувственную фотографию Дарья.

Дарья МорозДарья Мороз. Instagram @d_moroz

Бескомпромиссные образы, которыми в последнее время пополнилась страничка звезды, все больше притягивают взгляды поклонников, а, возможно, и вдохновляют на активные действия.

«Распечатала, повесила на холодильник», — признается одна из подписчиц.

Также недавно Дарья Мороз предстала перед поклонниками в образе Кровавой Мэри с доберманами на коротком поводке.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +9°
64.64
0.81 71.71
1.24
В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов

Последние новости

15:56
«Это же шедевр!»: В сети обсуждают клип «Зверей» на новую песню «Котенок»
15:51
Видео: Полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости прогремел в честь Дня ВДВ
15:33
Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил предвыборную программу
15:23
«Как уговорить родителей на iРhоnе?» — Что еще ваши дети спрашивают у «Яндекса»
15:13
Почему камеры и микрофоны на ноутбуках лучше заклеивать
15:08
Фото: Жена Дмитрия Тарасова стала похожа на русалку из мультика

Сейчас читают

В каком возрасте разные знаки зодиака становятся богатыми? Хорошие новости для Весов
«Слухи!»: Бывший парень Стаси Милославской не верит в ее роман с Сашей Петровым
«Звездные» бабушки: ТОП-5 родственниц знаменитостей — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги