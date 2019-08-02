Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии

В то время как Константин Богомолов смело признается в любви Ксении Собчак, его экс-супруга Дарья Мороз радует поклонников не менее смелыми образами. 2 августа 35-летняя актриса выложила в Instagram свежие снимки с фотосессии, на которой продемонстрировала упругие ягодицы и стройные ноги.

«Выходи из воды сухим… Если кто-нибудь строит мосты. Не ты, не ты, не ты» , — подписала чувственную фотографию Дарья.

Дарья Мороз. Instagram @d_moroz

Бескомпромиссные образы, которыми в последнее время пополнилась страничка звезды, все больше притягивают взгляды поклонников, а, возможно, и вдохновляют на активные действия.

«Распечатала, повесила на холодильник», — признается одна из подписчиц.

Также недавно Дарья Мороз предстала перед поклонниками в образе Кровавой Мэри с доберманами на коротком поводке.