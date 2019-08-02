Дерзкий образ поддерживают крепкие ягодицы: Дарья Мороз в новой фотосессии

В то время как Константин Богомолов смело признается в любви Ксении Собчак, его экс-супруга Дарья Мороз радует поклонников не менее смелыми образами. 2 августа 35-летняя актриса выложила в Instagram свежие снимки с фотосессии, на которой продемонстрировала упругие ягодицы и стройные ноги.
Бескомпромиссные образы, которыми в последнее время пополнилась страничка звезды, все больше притягивают взгляды поклонников, а, возможно, и вдохновляют на активные действия.
Также недавно Дарья Мороз предстала перед поклонниками в образе Кровавой Мэри с доберманами на коротком поводке.