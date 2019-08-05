Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ

, 19:57 Эфирная новость 108

Главными темами встречи стали чрезвычайные ситуации в Сибири и выход США из ДРСМД.

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Фото, видео : ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана", 5-tv.ru

Чрезвычайные ситуации в Сибири стали главными темами оперативного совещания Совета безопасности России. Президент дал поручения относительно ликвидации последствий. Обсудили также общие социально-экономические вопросы. Отдельно рассмотрели проблему одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На официальном сайте Кремля опубликовано официальное заявление Владимира Путина. Он подчеркнул, что ответственность за случившееся полностью лежит на Вашингтоне.

«Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», — говорится в сообщении.

При этом президент рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности США и их союзников. И предлагает вместо гонки вооружений и хаоса начать диалог — без двусмысленностей и по существу. Россия к этому готова.

Напомню, в минувшую пятницу США вышли из ДРСМД. Объяснили это отказом нашей страны уничтожить свои новые крылатые ракеты. Если одна сторона выходит из договора, то он автоматически прекращает свое действие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД».

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