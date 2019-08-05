Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ

Чрезвычайные ситуации в Сибири стали главными темами оперативного совещания Совета безопасности России. Президент дал поручения относительно ликвидации последствий. Обсудили также общие социально-экономические вопросы. Отдельно рассмотрели проблему одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На официальном сайте Кремля опубликовано официальное заявление Владимира Путина. Он подчеркнул, что ответственность за случившееся полностью лежит на Вашингтоне.
При этом президент рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности США и их союзников. И предлагает вместо гонки вооружений и хаоса начать диалог — без двусмысленностей и по существу. Россия к этому готова.
Напомню, в минувшую пятницу США вышли из ДРСМД. Объяснили это отказом нашей страны уничтожить свои новые крылатые ракеты. Если одна сторона выходит из договора, то он автоматически прекращает свое действие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД».