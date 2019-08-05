Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе брифинга в понедельник, 5 августа, заявил, что ликвидацией ДРСМД США нанесли тяжелый удар по создававшейся на протяжении десятилетий системе контроля над вооружениями.

По словам дипломата, именно Соединенные Штаты не предприняли попыток по устранению нарушений договора. Россия, в свою очередь, примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. Сергей Рябков подчеркнул, что вина за это лежит на американской стороне.

« Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора », — заявил Сергей Рябков.

Замглавы российского дипведомства призвал США отказаться от планов по развертыванию ракет средней и меньшей дальности, а также выступил за продолжение диалога по вопросам стратегической стабильности.

« Призываем Вашингтон проявить ответственность и последовав примеру России отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне. По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике РСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения друг друга и взаимного учета интересов », — сказал Сергей Рябков.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения.

Российский лидер Владимир Путин ответил на действия властей США зеркально. При этом он отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт призвал НАТО модернизировать ракеты для удара по России.