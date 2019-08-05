Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам — Генпрокуратура

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Недостоверные сведения касались числа возгораний, их приближенности к населенным пунктам, а также данных о времени ликвидации пожаров.

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Фото, видео : ФБУ "Авиалесоохрана", ВКонтакте @kfm936

Региональные власти предоставляли недостоверную информацию о лесных пожарах, а также из-за волокиты вовремя не удавалось увеличить число пожарных и техники там, где это было оперативно необходимо. Об этом сообщил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — сказал он.

По словам представителя ведомства, не предоставлялась истинная информация о возгораниях, их расстояниях до населенных пунктов, а также времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них оперативно реагировать, отметил Федосов.

Еще одной проблемой он назвал волокиту, из-за которой, в частности, в Приангарье власти вовремя не увеличили группировку для тушения пожаров.

Также Федосов выделил и случай недоработки правоохранительных органов. В частности, в Красноярском крае с начала текущего года по июнь фигурантом уголовного дела за поджог леса стал только один человек.

Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири.

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