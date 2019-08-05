Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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О смерти композитора в instagram сообщила российская поэтесса Лариса Рубальская.

Фото : Berezin.com.ru

Советский и российский композитор, певец Сергей Березин ушел из жизни. Печальное событие произошло в понедельник, 5 августа. Артист скончался в возрасте 81 года.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила близкая знакомая композитора, поэтесса Лариса Рубальская. Она отметила, что Березин был для нее не просто коллегой, а настоящим другом, и за время общения женщина смогла его узнать с положительной стороны.

«Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала знаменитость.

Сергей Березин — художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя». За свою жизнь он получил звания Народного артиста РФ и Заслуженного артиста РСФСР. Он известен как автор таких песен как «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Его произведения исполняли Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Анне Вески, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова и другие известные музыканты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого дирижера Александра Вакульского.

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