«Время безжалостно»: Фанаты не узнали постаревших актеров «Беверли Хиллз, 90210»

Актеры знаменитого сериала «Беверли Хиллз, 90210» снова встретились на съемочной площадке для работы над продолжением кинокартины. Как сообщает Starhit, телеканал FOX официально подтвердил начало съемок нового сезона одной из самых популярных кинолент 90-х, в которой примут участие Дженни Гарт, Шеннен Доэрти, Тори Спеллинг и другие звезды первых сезонов.

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Герои культового сериала собрались в одном из кафе Лос-Анджелеса, где сделали несколько фотографий, которыми поделились в Instagram. Поклонники не узнали постаревших кумиров. Спустя 19 лет после выхода первых эпизодов кинокартины актеры сильно изменились, отметили фанаты. Лучше всех для своего возраста, по мнению пользователей, выглядит Шеннен Доэрти. Что касается Дженни Гарт и Тори Спеллинг, то они явно переборщили с ботоксом, считают подписчики.

«Время безжалостно даже над такими красотками. И все же я очень жду продолжения».

«Все актеры так сильно изменились, а казалось, только недавно были юными».

«Шеннен, ты выглядишь точно так же здесь!» — написали фолловеры.

Сюжет новых серий будет продолжать историю знаменитого «Беверли Хиллз, 90210». В новом сезоне актеры сыграют самих себя. Они встретятся спустя много лет, когда их жизнь сильно изменится.

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