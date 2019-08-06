Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа
Козероги, ваше тело — это храм. Приведите и ваши мысли в порядок. Овны, не все, что вам кажется нерешимым, на самом деле не является таковым. Эмоции — это то, что мешает вам делать правильные вещи. Девы, если кто-то вас покинул, значит это к лучшему. Хватить лить слезы, перенаправьте свою энергию на саморазвитие.
Овен — гороскоп на сегодня, 6 августа
Овен, не все, что вам кажется нерешимым, на самом деле не является таковым. Эмоции — это то, что мешает вам делать правильные вещи. Заземлите свою негативную энергию. Это единственный способ увидеть вещи такими, какие они есть, и принимать практические решения. Пришло время для очищения. Не бойтесь, ваши близкие поддержат вас.
Космический совет: очистите разум от дурных мыслей.
Телец — гороскоп на сегодня, 6 августа
Настал переходный период, Телец, который выведет вас к более спокойной стороне берега. На самом деле вопрос в том, готовы ли вы оставить негатив? Готовы ли создать пространство для более здоровых отношений, где вы почувствуете себя любимыми и окруженными заботой? Выбор всегда был и остается за вами.
Космический совет: оставьте негатив за дверью вашей жизни.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 августа
Близнецы, легко винить в своих неудачах других. Гораздо сложнее подумать, как и где вы допустили ошибку. На этой неделе постарайтесь решать конфликты мирным путем. Попробуйте не только говорить, но и слушать других. Пусть мир и гармония будут вашими сопровождающими.
Космический совет: у каждой истории есть две стороны.
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Рак — гороскоп на сегодня, 6 августа
Раки, хватит драматизировать. Нет сомнений, что к вам порой относятся неуважительно. Помните, мы создаем нашу реальность. Наши действия или их отсутствие определяют, где мы находимся сегодня. Иногда важно установить границы и постоять за себя, независимо от того, насколько пугающим это может показаться в начале.
Космический совет: умейте постоять за себя.
Лев — гороскоп на сегодня, 6 августа
Лев, если бы этот человек хотел стать частью вашей жизни, он бы остался. Пусть это будет вам уроком. Нельзя мириться с ситуацией, когда любимый человек причиняет вам боль. В таких случаях лучше «рушить мосты».
Космический совет: переждите шторм на любовном фронте.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа
Дева — гороскоп на сегодня, 6 августа
Действия, а не слова. Это то, что вам необходимо! Хватит лить слезы, возьмите себя в руки. Попробуйте направить свою энергию на саморазвитие. Будьте внимательны в денежном вопросе. Не стоит давать в долг, если вы не доверяете этому человеку. Умейте сказать «нет».
Космический совет: перенаправьте свою энергию на саморазвитие.
Весы — гороскоп на сегодня, 6 августа
Весы, если на любовном фронте все хорошо, воспринимайте это как знак, что вы должны быть вместе. Если это не так, поверьте, что вам суждено найти большую любовь. Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы. Также можно сосредоточиться на заботе о своем душевном равновесии. Самоисцеление станет важной темой для вас в ближайшие дни.
Космический совет: любите и будьте любимы.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 6 августа
Любовь и свобода. Свобода и любовь. Эти вещи не исключают друг друга. Стрельцы, данная фаза жизни требует, чтобы вы сосредоточились на саморазвитии и расширении империи, которую вы так тщательно создавали. Справедливо, если вы дадите возможность другим следовать за их мечтами. Отпустите потребность контролировать ситуацию.
Космический совет: эта фаза ваших отношений требует большой степени свободы.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа
Стрелец — гороскоп на сегодня, 6 августа
Как выглядит свадьба вашей мечты, Стрелец? Классическая церемония или необычное торжество? А как насчет вашего наряда? Конечно, свадьба в данном контексте лишь метафора. Дело в том, что для вас есть хорошие новости — вы стали на шаг ближе к исполнению своей мечты. Главное определитесь, чего вы хотите.
Космический совет: исполняйте свои мечты.
Козерог — гороскоп на сегодня, 6 августа
Козерог, ваше тело — это храм, относитесь к нему подобающе. Подумайте о том, чем вы питаетесь и как это отражается на организме. Спорт, спорт, спорт. Оздоровительная физкультура поможет избавиться от грустных мыслей, снять напряжение и получить заряд энергии.
Космический совет: займитесь спортом.
Водолей — гороскоп на сегодня, 6 августа
Водолей, если вы чувствуете влечение к человеку, почему бы не сделать первый шаг? Только встретившись с глазу на глаз, вы поймете наваждение это или реальное чувство. Одинокие Водолеи, речь идет именно о вас. Семейным знакам зодиака будет не лишним устроить романтический ужин для своей половинки.
Космический совет: спросите его/ее уже!
Рыбы — гороскоп на сегодня, 6 августа
Ваша любовь сильнее, чем думаете, Рыбы, и она способна пережить самую бурную непогоду. Ваш партнер уже готов помириться, сделайте шаг на встречу. Кстати, отличный день для встречи с друзьями или близкими. Посиделки за чашкой чая принесут вам чувство теплоты и защищенности.
Космический совет: компромиссы — вещь важная.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю 5 по 11 августа.