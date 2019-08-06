Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа Козероги, ваше тело — это храм. Приведите и ваши мысли в порядок. Овны, не все, что вам кажется нерешимым, на самом деле не является таковым. Эмоции — это то, что мешает вам делать правильные вещи. Девы, если кто-то вас покинул, значит это к лучшему. Хватить лить слезы, перенаправьте свою энергию на саморазвитие.



Овен — гороскоп на сегодня, 6 августа

Овен, не все, что вам кажется нерешимым, на самом деле не является таковым. Эмоции — это то, что мешает вам делать правильные вещи. Заземлите свою негативную энергию. Это единственный способ увидеть вещи такими, какие они есть, и принимать практические решения. Пришло время для очищения. Не бойтесь, ваши близкие поддержат вас.

Космический совет: очистите разум от дурных мыслей.

Телец — гороскоп на сегодня, 6 августа

Настал переходный период, Телец, который выведет вас к более спокойной стороне берега. На самом деле вопрос в том, готовы ли вы оставить негатив? Готовы ли создать пространство для более здоровых отношений, где вы почувствуете себя любимыми и окруженными заботой? Выбор всегда был и остается за вами.

Космический совет: оставьте негатив за дверью вашей жизни.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 августа

Близнецы, легко винить в своих неудачах других. Гораздо сложнее подумать, как и где вы допустили ошибку. На этой неделе постарайтесь решать конфликты мирным путем. Попробуйте не только говорить, но и слушать других. Пусть мир и гармония будут вашими сопровождающими.

Космический совет: у каждой истории есть две стороны.

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Рак — гороскоп на сегодня, 6 августа

Раки, хватит драматизировать. Нет сомнений, что к вам порой относятся неуважительно. Помните, мы создаем нашу реальность. Наши действия или их отсутствие определяют, где мы находимся сегодня. Иногда важно установить границы и постоять за себя, независимо от того, насколько пугающим это может показаться в начале.

Космический совет: умейте постоять за себя.