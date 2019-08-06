«Сереня, поздравляю»: Кудрявцева оценила клип Лазарева о несчастной любви

Телеведущей Лере Кудрявцевой пришелся по вкусу новый клип Сергея Лазарева на песню «Лови». Главная тема ролика — несчастная любовь. Телеведущая посвятила событию публикацию в сторис, где поздравила певца с выходом клипа и посоветовала своим подписчикам также оценить его.
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«Сереня, поздравляю с выходом нового клипа. Летнее настроение. Всем смотреть», — написала она.
Клип на песню «Лови» вышел накануне, 5 августа. По словам самого Лазарева, в нем рассказывается о человеке, который «нашел и потерял свою любовь в городе неоновых огней». За несколько часов с момента публикации ролика на YouTube он набрал почти 200 тысяч просмотров.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались на протяжении пяти лет — с 2008-го по 2012-й год. После расставания экс-возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения. Как позднее признавалась телеведущая, отношения с певцом ее полностью устраивали, однако причину разрыва она все же озвучивать не стала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятилетний сын Лазарева «зажег» на московском концерте отца.