«Сереня, поздравляю»: Кудрявцева оценила клип Лазарева о несчастной любви

Телеведущей Лере Кудрявцевой пришелся по вкусу новый клип Сергея Лазарева на песню «Лови». Главная тема ролика — несчастная любовь. Телеведущая посвятила событию публикацию в сторис, где поздравила певца с выходом клипа и посоветовала своим подписчикам также оценить его.

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«Сереня, поздравляю с выходом нового клипа. Летнее настроение. Всем смотреть», — написала она.

Instagram @leratv