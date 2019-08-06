В Петербурге проходит ЧМ по виндсерфингу среди юниоров— видео

В эти минуты в Финском заливе ловят волну и ветер участники чемпионата мира по виндсерфингу среди юниоров. В Петербург приехали более ста юных спортсменов со всего мира. Организаторы не сомневаются — среди них участники и победители будущих Олимпийских игр.

«Такие соревнования здесь в первый раз, и я этому очень рада. В Питере я уже гоняюсь довольно давно и это знакомая для меня акватория. Трудности всегда есть какие-то, но интересно же их преодолевать», — говорит член сборной России по виндсерфингу Яна Резникова.

С погодой участникам соревнований повезло. Сегодня в Петербурге тепло и солнечно. Однако тренеры советуют не забывать про коварный ветер Финского залива, который может за минуту из полного штиля превратиться в опасный вихрь, гнущий парус и сдувающий спортсменов с доски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла международная олимпиада школьников по экономике.