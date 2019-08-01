В Петербурге прошла международная олимпиада школьников по экономике

В Петербурге назвали лучших в мире юных финансистов. В городе завершилась международная олимпиада школьников по экономике.

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Больше 130 старшеклассников из 24 стран боролись за первое место. Причем не только за медали и дипломы. Победитель получает право поступить в Высшую школу экономики без экзаменов и учиться там бесплатно. В течение недели, молодые экономисты решали десятки сложных задач как индивидуально, так и в составе команды.

Задания международное жюри, куда вошли представители Испании, США, Австрии, Латвии, не придумывали. Взяли все из реальной жизни. В итоге, отличились школьники из Индонезии, Бразилии, Китая и России.

Международная олимпиада по экономике прошла во второй раз, принято решение сделать ее регулярной. В следующем году интеллектуальные состязания пройдут в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе российских школьников на олимпиаде по математике в Англии.