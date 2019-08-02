«Худею не по дням, а по часам»: Виктория Боня обеспокоила подписчиков

Фигура модели Виктории Бони не раз становилась поводом для обсуждений в социальной сети. В то время, как одни восхищались стройностью ведущей и засыпали ее комплиментами, другие не сдерживали критики в адрес светской львицы. Подписчики отмечали, что звезда слишком увлеклась диетами и рискует превратиться из эталона красоты в анорексичку, если не прекратит сбрасывать лишний вес.

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Долгое время модель никак не реагировала на критику. Она продолжала держать тело в тонусе, следить за своим питанием и посещать тренажерный зал. В последний раз, придя в фитнес-центр, теледива решила доказать своим недоброжелателям, что до анорексии ей еще далеко, хотя и действительно, в последнее время килограммы уходят слишком быстро.

Ведущая встала на весы и записала этот момент в сторис в Instagram. Прибор показал 53 килограмма, сообщает Teleprogramma.pro.

«Худею не по дням, а по часам. 53 — все не так уж плохо», — сообщила светская львица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня похвасталась огромным букетом от тайного ухажера.