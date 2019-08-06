«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Певица Лолита Милявская приняла участие в съемке короткометражного фильма коллеги по цеху — Аниты Цой. В сети появился провокационный тизер кинокартины.

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На кадрах певицы просыпаются в одной постели и оправдываются, мол, между ними ничего не было. Тут же из ванной комнаты выходит третья девушка и снимает Лолиту и Цой на телефон, делясь с подписчиками «сенсацией». Опешившие в начале артистки берут себя в руки и начинают бороться с настырной «папарацци», пытаясь отобрать у нее смартфон.

«Кажется, у моей подруги Аниты появилась очень клевая короткометражка. Если бы вы знали, как тяжело и невесело снимать то, что потом должно всех смешить️. Но надо знать характер Аниты! Дорогая, поздравляю тебя, неутомимую!» — подписала ролик в Instagram Лолита Милявская.

Анита Цой поспешила поблагодарить звездную подругу за участие в съемке короткометражки и ответила ей в комментариях.

« Дорогой мой человек, большое тебе спасибо за мега профессиональную работу, за дружбу, за поддержку… Такой замечательный комедии без тебя бы не было. Раскрепощенность, мастерство и вселенская красота! Спасибо, любимая! » — написала певица.

Поклонники знаменитостей пришли в восторг от забавного видео и поспешили одарить новоявленных актрис комплиментами. Ролик оценили по достоинству — фанаты посчитали его очень смешным.

«Крутой клип! Вы в дуэте просто офигительные!»

«Оскара девчонкам!»

«Очень круто получилось! Лучшие!

«Ну, вы и дали жару!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская протестировала новую швабру в легкомысленном халатике.