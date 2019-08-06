«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

, 22:06 Видео 535

Певицы порадовали поклонников уморительным и провокационным роликом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская приняла участие в съемке короткометражного фильма коллеги по цеху — Аниты Цой. В сети появился провокационный тизер кинокартины.

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной

На кадрах певицы просыпаются в одной постели и оправдываются, мол, между ними ничего не было. Тут же из ванной комнаты выходит третья девушка и снимает Лолиту и Цой на телефон, делясь с подписчиками «сенсацией». Опешившие в начале артистки берут себя в руки и начинают бороться с настырной «папарацци», пытаясь отобрать у нее смартфон.

«Кажется, у моей подруги Аниты появилась очень клевая короткометражка. Если бы вы знали, как тяжело и невесело снимать то, что потом должно всех смешить️. Но надо знать характер Аниты! Дорогая, поздравляю тебя, неутомимую!» — подписала ролик в Instagram Лолита Милявская.

Анита Цой поспешила поблагодарить звездную подругу за участие в съемке короткометражки и ответила ей в комментариях.

«Дорогой мой человек, большое тебе спасибо за мега профессиональную работу, за дружбу, за поддержку… Такой замечательный комедии без тебя бы не было. Раскрепощенность, мастерство и вселенская красота! Спасибо, любимая!» — написала певица.

Поклонники знаменитостей пришли в восторг от забавного видео и поспешили одарить новоявленных актрис комплиментами. Ролик оценили по достоинству — фанаты посчитали его очень смешным.

«Крутой клип! Вы в дуэте просто офигительные!»

«Оскара девчонкам!»

«Очень круто получилось! Лучшие!

«Ну, вы и дали жару!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лолита Милявская протестировала новую швабру в легкомысленном халатике.

Читайте также

+12° Днём +18°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Последние новости

23:17
Камера наблюдения сняла массовую драку со стрельбой на юге Москвы — видео
23:06
Вокруг света за 37 дней: бизнесмен из Петербурга обогнул Землю на трицикле
22:52
Фото: в сети восхищаются красавцами-сыновьями Памелы Андерсон
22:38
Кайли Дженнер арендует в день рождения яхту за 250 миллионов долларов
22:17
Зеленский призвал участников «нормандской четверки» возобновить переговоры
22:06
«Дали жару!» Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой

Сейчас читают

Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной
«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги