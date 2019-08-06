Миллионер Денис Ребров рассказал о чувствах к Диане Шурыгиной

Диана Шурыгина стала популярной после публичного заявления об изнасиловании в эфире ток-шоу на федеральном канале. После сексуального скандала девушка вышла замуж за оператора Андрея Шлягина. Однако недавно ее заметили на отдыхе в компании российского миллионера — Дениса Реброва. Парочка, не стесняясь, выкладывала в Instagram многочисленные совместные фото с Бали. Шурыгина уверяла — муж проводит отпуск вместе с ней. Вот только ни одного снимка с супругом на курорте в сети так и не появилось.

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Новый роман Дианы Шурыгиной вызвал общественный резонанс, мимо которого не смог пройти король эпатажа — Стас Барецкий. Недавно шоумен заявил — некогда изнасилованная девушка будет сниматься в третьей части культового отечественного фильма «Брат», производством которого займется сам Барецкий. Очевидно на правах режиссера и продюсера кинокартины, он решил прокомментировать личную жизнь будущей актрисы.

«Я, конечно, свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. А Дианин муж ждет ее дома », — утверждает шоумен.

Денис Ребров тоже поспешил рассказать общественности о его отношениях с Дианой Шурыгиной. Вот только в искренность его слов трудно поверить, учитывая множество общих фотографий, на которых парочка выглядит счастливыми влюбленными.

«Нас с Дианой связывает страстная ненависть» , — цитирует молодого человека сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Диана Шурыгина снялась у порнорежиссера.