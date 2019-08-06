Как выбрать женское имя по знаку зодиака

Имена способны повлиять не только на характер человека в целом, но и смягчить, либо обострить особенности, которые возникают в зависимости от месяца рождения. То есть речь идет о знаках зодиака. В связи с этим астрологи составили список женских имен, которые лучше всего подходят определенным представительницам знаков зодиака, передает портал u-f.ru.

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Для Овнов это Надежда, Анжелика и Лидия. Они помогут сгладить капризность, лень и легкомыслие. Для Тельцов — Олеся, Анастасия и Элла. Такие имена, в свою очередь, добавят в жизнь женщин активность и движение. Близнецам имена Маргарита, Эльза, Дина и Екатерина добавят столь необходимой степенности и ответственности. Женщинам-Ракам имена Богдана, Юлия и Анита подарят недостающую уверенность и целеустремленность.

Властность и горделивость Львов уравновесят Виктория, Вероника, Ангелина и Снежана. Ирина, Елизавета, Станислава и Евдокия сделают Дев более независимыми. Весам подойдут Лилия, Марина и Елена. Они сделают представительниц этих знаков более выносливыми и устойчивыми в житейских бурях.

Скорпионам подойдут имена Мария, Ульяна, Любовь и Лариса. Они сгладят их природную резкость и строгость. Женщины-Стрельцы, носящие имена Тамара, Василиса, София и Диана, станут более умиротворяющими и спокойными.

Перестать слышать только себя Козерогам помогут такие имена, как Варвара, Карина и Дарья. Водолеев несколько усмирят Альбина, Дарина, Эльза и Фрида. А Ева, Изольда и Венера — идеальные имена для Рыб. Именно они принесут представительницам этого знака зодиака таинственность, креативность и экстравагантность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать представителям всем знаков зодиака от вторника, 6 августа.