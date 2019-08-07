Видео: декорации загорелись на концерте Rammstein в Риге

Во время огненного шоу на концерте группы Rammstein в Риге загорелись декорации, сообщает ФАН со ссылкой на очевидцев. Впрочем, по данным агентства, организаторы быстро потушили возгорание. Официального сообщения о пожаре не было.

Выступление состоялось во вторник, 6 августа, на острове Луцавсала в центре латвийской столицы в присутствии около 40 тысяч зрителей.

На появившихся в сети любительских видео можно заметить, что в какой-то момент пламя, вырывающееся из металлических конструкций, не гаснет, а продолжает разгораться.

Впрочем, во время выступления немецких музыкантов на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге горожане, наблюдавшие клубы дыма и языки пламени над стадионом, тоже всерьез принимали огненное шоу за пожары и взрывы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыканты группы Rammstein проводили время перед концертом в Петербурге.