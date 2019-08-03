«Стадион горит?»: Огненный концерт Rammstein приняли за пожар в Петербурге

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Проезжающий по ЗСД автомобилист обеспокоился черными клубами дыма, поднимающимися над «Газпром Ареной».

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Фото, видео : Ulrich Stamm / www.globallookpress.com, ВК @unreleased_dtp, 5-tv.ru

Обеспокоенный житель Петербурга прислал в пятницу вечером, 2 августа, видео в паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что над стадионом «Газпром Арена» поднимаются черные клубы дыма.

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«Походу горит Арена», — комментирует шокирующие кадры мужчина, проезжая по ЗСД.

Публикация видео вызвала шквал эмоций у пользователей сети, которые оказались более осведомленными о том, что в этот момент там проходит концер легендарной немецкой группы Rammstein.

«Мозг у тебя горит, дятел. А там культурно-массовое мероприятие идет, вокально инструментальный ансамбль Раммштайн выступает», — едко пошутил юзер.

«Все нормально. Завтра на стадионе все прекрасно будет. Поле вернут, у Краснодара еще надеюсь и выиграем», — добавляет другой.

К слову огонь является частью яркого шоу группы. По периметру стадиона расположились огромные конструкции, из которых периодически вырываются языки пламени.

«Вообще круть, такого шоу я никогда не видел! Пиротехника от Rammstein на высшем уровне! Я оглох! Все супер! Спасибо группе за такой концерт!» — делится впечатлениями третий.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, немецкий коллектив прибыл в Северную столицу сразу же после концерта в Москве на стадионе «Лужники». Перед выступлением металлисты посетили Эрмитаж, Аврору и Спас-на-Крови, а позже основатель Rammstein Рихард Круспе оторвался в ночном клубе Петербурга.

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